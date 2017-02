Guter Sex ohne Verpflichtungen?

Welche Casual Dating Seite ist in Franken zu empfehlen? In unserem Vergleich erfahren Sie mehr!

Wer schon Erfahrung mit Online Dating hat, der weiß: Traditionell steht am Ende eines jeden Dates immer die Frage "Sehen wir uns wieder?" Darauf folgt, über kurz oder lang, die Frage "Wird das was Ernstes?" und schließlich die Frage "Sind wir jetzt ein Paar?" Spätestens, nachdem die dritte Frage mit "Ja" beantwortet wird, löschen alle Beteiligten ihre Online Dating-Profile, denn das Suchen hat ja jetzt ein Ende. Wie im Märchen ist nach dem Happy End, bei dem alle Singles verpartnert wurden, das Abenteuer zu Ende.Es gibt allerdings zunehmend auch Singles, die gar nicht suchen, um zu finden... zumindest nichts Permanentes. Sie sind gerne Single, haben Spaß an der Suche und genießen ansonsten ihre Freiheit. Für sie gibt es eine neue Art von Online Dating, bei der nicht das Finden einer Beziehung im Vordergrund steht, sondern die Suche nach Sex ohne Verpflichtungen Manfred Müller, der für die Vergleichs- und Informationsplattform dating-kompass.de ständig neue Online Dating-Angebote testet, erklärt, was es mit dem neuen Casual Dating-Trend auf sich hat: "Das Prinzip der traditionellen Partnerbörsen zielt darauf ab, Singles in (mehr oder weniger feste oder ernsthafte) Beziehungen zu bringen. Es gab schon immer viele Mitglieder, die solche Websites benutzt haben, um Sex-Dates zu finden , aber jetzt gibt es auch eine ganze Reihe von Anbietern, die sich nur auf diese Zielgruppe konzentrieren. Beim Casual Dating spielen feste Beziehungen keine Rolle. Es geht primär um Sex." Mitglieder, die Sex wollen , ohne sich dafür an einen Partner zu binden, können hier Gleichgesinnte finden und sich zu Dates verabreden, bei denen von Anfang an klar ist, dass sie nicht mit der Frage "Wird das was Ernstes?" enden. Manche mögen das unromantisch finden, andere betrachten dagegen eine feste Beziehung als Tod jeder Romantik - und bewahren sich lieber das Gefühl von Abenteuer mit wechselnden Partnern.Susanne, 32, nutzt seit einem halben Jahr das Casual Dating-Portal C-date: "Ich war schon oft genug in langjährigen Beziehungen, um zu wissen, dass nach einiger Zeit nur noch Routine herrscht. Die Romantik geht als Erstes flöten und früher oder später wird auch der Sex langweilig. Jetzt habe ich die absolute Freiheit, meinen Alltag unabhängig zu gestalten und mir genau dann, wenn ich Lust darauf habe, ein Sex-Date zu suchen . Das ist jedes Mal wieder spannend. Die Männer, die ich treffe, geben sich viel mehr Mühe und der Sex ist immer wieder ganz neu und unerwartet. Routine gibt's da nicht."So haben die Casual Dating-Portale nicht nur zufriedene Kunden, sondern auch Mitglieder, die ihnen auch nach einem erfolgreichen Date erhalten bleiben - die Frage nach dem Abmelden stellt sich schließlich nicht, denn nach dem Date ist vor dem Date.