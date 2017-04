Große Sorge um Mia Julia: Jetzt spricht sie über ihren Zusammenbruch

Große Sorge um Mallorca-Star Mia Julia Brückner (30, "Frech Laut Sexy" )! Nach einem Auftritt in Niederkassel bekam die Sängerin während einer Autofahrt so starke Atemnot, dass sie mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Ereignisse schilderte die gebürtige Münchnerin ihren Fans in einem Live-Video via Facebook. Sie werde ganz viel schlafen, sich ausruhen und versuchen wieder auf die Beine zu kommen, teilte sie außerdem mit.

Ihr Ehemann Peter Brückner hatte zuvor in einem Facebook-Post ein kurzes Update zu Mia Julias Gesundheitszustand abgegeben. "Ich ziehe die Notbremse und werde alles bis einschließlich Donnerstag absagen damit sie sich erholen kann! Ob sie will oder nicht", kündigte er an.

Zahlreiche Mallorca-Kollegen schickten Mia Julia via Facebook ihre Genesungswünsche. "Vielen Dank an meinem lieben Kumpel Willi Herren und an die besten Fans die man sich wünschen kann! Ich bin so stolz, so tolle Kollegen und Freunde zu haben! Mir fehlen die Worte und ich hab Pippi in den Augen", kommentierte Mia Julia beispielsweise ein Video von Herren bei einem Konzert aus Krefeld. Auch für den "Mia-Julia"-Gruß von Anna Maria Zimmermann bedankte sie sich überschwänglich.