"Grill den Henssler": Sarah Lombardi stellt sich Koch und Gerüchten

Steffen Henssler (44), Profi-Koch und charmantes Großmaul, meldet sich ab 2. April (20:15 Uhr, VOX) mit neuen Folgen seiner Kochshow "Grill den Henssler" zurück. In der Frühlingsstaffel der beliebten Sendung, bei der Promis ihre Fähigkeiten am Herd unter Beweis stellen müssen, wird ihm aber gleich zum Auftakt eine junge Dame die Show stehlen - und das nicht zwangsläufig aufgrund ihrer kulinarischen Qualitäten. Denn eine Sarah Lombardi (24) in Redelaune wird ein Teil der dreiköpfigen Star-Brigade sein, die gegen den Koch antreten muss!

Da rückt selbst die hart umkämpfte Küchenschlacht in den Hintergrund, wenn Lombardi "Grill den Henssler"-Moderatorin Ruth Moschner (40) intime Einblicke in ihre Gefühlswelt gibt. Denn bereits ein halbes Jahr zuvor hatte sie an der Kochshow teilgenommen - damals noch mit ihrem Ex Pietro (24)! "Das war schon extrem. Aber ich bin jetzt gewappnet, für alles, was kommt. Ich bin noch jung und natürlich mache ich Fehler", vertraut Lombardi der Moderatorin an. Einem Schauspiel der beiden sei Moschner damals jedenfalls nicht aufgesessen, beteuert die 24-Jährige: Man habe sich beim Koch-Auftritt noch immer geliebt und an eine gemeinsame Zukunft geglaubt.

Diese drei sollen es richten

Das alles ist Steffen Henssler natürlich egal, als Lombardi mit einem "Wolfsbarsch mit mediterranem Gemüse" gegen ihn antritt. Gilt sie von den drei Promis schließlich als der ärgste Konkurrent im Kampf um die Koch-Krone. Mit ihr wird bei der Auftaktsendung die ehemalige Dschungelbewohnerin Kader Loth (44) den Kochlöffel schwingen, auch "GZSZ" -Star Mustafa Alin (39) will den Henssler grillen. Ob es den drei gelingen wird und welche Geheimnisse Lombardi in der aufgezeichneten Folge noch ausplaudert, erfahren die Zuschauer am 2. April.