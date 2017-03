Greta hat keine Lust mehr: "GNTM"-Favoritin schmeißt hin!

Zu dieser Entscheidung gehört eine riesige Portion Mut! Greta (21), eine der Favoritinnen der diesjährigen Staffel von "Germany's next Topmodel" hat freiwillig die ProSieben-Castingshow verlassen. In der Folge vom Donnerstagabend teilte sie ihre Entscheidung Heidi Klum (43) und ihrem Juroren-Kollegen Thomas Hayo (48) mit. "Ich bin der Meinung, dass mein Weg hier zu Ende ist", sagte das Nachwuchsmodel. Sie fühle sich unwohl in ihrer Haut und sie könne ihre Teilnahme deswegen nicht mehr genießen.

Zuvor schaffte es Hayo, sie zumindest noch für eine Nacht in der Show zu halten, denn eigentlich stand ihr Entschluss bereits ein Tag zuvor fest. Doch im Einzelgespräch konnte er Greta noch einmal dazu bringen, ihre Entscheidung zu überdenken. Im Nachhinein vergebens. Vor allem Hayo war von ihrem Talent überzeugt: "Ich glaube, sie wird diese Entscheidung bereuen. Ich habe sie ganz weit vorne gesehen." Bereits in der Folge zuvor weinte Greta bitterlich in der Show, da sie ihren Freund Lukas (21) sehnsüchtig vermisse.