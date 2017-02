"Gossip Girl"-Star Penn Badgley hat geheiratet

Seine Beziehung mit Blake Lively (29) hatte nur drei Jahre gehalten. Aber "Gossip Girl" -Star Penn Badgley (30) hat nun offenbar nichtsdestotrotz - mit etwas Verzögerung - seine große Liebe gefunden: Der Schauspieler ist am Wochenende in den Bund der Ehe eingetreten. In einem Gerichtsgebäude in Brooklyn gab Badgley der Schauspielerin und Sängerin Domino Kirke (33) das Ja-Wort, wie das "Us Magazine" online berichtet.

Auf Instagram teilte Domino Kirkes berühmte Verwandtschaft Schnappschüsse von der standesamtlichen Hochzeit: Die Schwestern Lola (26), bekannt aus "Gone Girl" , und Jemima (31) posierten zusammen mit der in weiß gekleideten Braut. Penn Badgley und Dominio Kirke sind seit 2014 ein Paar. Zuvor war Badgley von 2007 bis 2010 mit Lively und von 2011 bis 2013 mit Lenny Kravitz' Tochter Zoe (28) liiert.