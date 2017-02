Goldie Hawn begleitet Richard Lugner zum Wiener Opernball

Es ist raus: Goldie Hawn (71, "Der Club der Teufelinnen" ) ist Richard Lugners (84) Star-Gast beim Wiener Opernball. Das gab der österreichische Bauunternehmer bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in seinem Wiener Lugner Kino bekannt. "Es ist eine ältere Dame, ihr Ehemann heißt Kurt. Sie hat einen Oscar, sie hat einen Golden Globe", ließ er die Medienvertreter zuerst raten. Als der Name dann raus war, verriet Lugner gleich auch noch, dass Hawns langjähriger Lebensgefährte, Kurt Russell (65), nicht mit nach Europa reisen werde. "Sie wollte mit ihm kommen, er muss sich aber einer Operation unterziehen", so Lugner laut "Kurier.at".

Seit 1991 sorgt Richard Lugner mit seinen Star-Gästen alljährlich für großes Aufsehen. Von Grace Jones über Herzogin Sarah Ferguson bis hin zu Dita Von Teese und Kim Kardashian schmückte er sich mit Damen jeden Alters und jeden Promi-Grades. Der Opernball findet am 23. Februar statt.