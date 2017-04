"Global Gladiators": Der Starttermin steht fest

"Global Gladiators", die neue Promi-Show von ProSieben, geht am 1. Juni los, wie der Sender am Montag mitteilte. Immer donnerstags um 20:15 Uhr können die Zuschauer den acht Promis bei ihrem Abenteuer-Roadtrip durch Namibia zusehen. Damit übernimmt die Show den Sendeplatz von "Germany's next Topmodel".

Diese Stars sind dabei

Die "Gladiatoren" sind Fashion-Ikone Lilly Becker (40), Sänger Pietro Lombardi (24), Comedian Oliver Pocher (39), Model und Schauspielerin Larissa Marolt (24), Schauspieler Raúl Richter (30), die ehemaligen Fußballprofis Ulf Kirsten (51) und Nadine Angerer (38) sowie Model Mario Galla (31).

"Diese Bilder gab es bislang im deutschen Fernsehen noch nicht zu sehen. Wir waren nicht an einem Ort, sondern jeden zweiten Tag woanders - und für uns gab es jeden Tag die 'Magic Moments' und den Wow-Effekt", wird Pietro Lombardi in der offiziellen Pressemitteilung zitiert. Für Oliver Pocher lag die Herausforderung demnach ganz woanders: "Die Mischung aus Pietro Lombardi, Lilly Becker und Larissa Marolt war die schwierigste Challenge für mich."

Gemeinsam erkunden die Promis in einem ausgebauten Frachtcontainer das südliche Afrika und erleben zahlreiche Challenges - im Wasser, zu Land und in der Luft. Am Ende jeder Folge entscheiden die Promis, welches Mitglied aus dem unterlegenen Team nach Hause geschickt wird.