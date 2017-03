Glastonbury: Endlich beendet Ed Sheeran die Spekulationen

Es ist offiziell: Als letzter Headliner für das beliebte Glastonbury Festival steht Ed Sheeran fest. An dem 26-Jährigen kommt im Moment auch wirklich niemand vorbei: In Großbritannien hat er gerade neun Songs seines neuen Albums "Divide" in den Top Ten der offiziellen Charts... Am 25. Juni also wird er auf dem Glastonbury die Bühne rocken, wie es unter anderem auf der Facebook-Seite des britischen Festivals heißt.

Als weitere Headliner standen zuvor schon die Foo Fighters und Radiohead fest, die das erste Mal seit 2011 wieder auf einem UK-Festival spielen. Ed Sheeran hatte sich zuletzt eine kleine Auszeit genommen. Jetzt darf er sich nicht nur über den Mega-Erfolg seines neuen Albums freuen. Auf Instagram gab auch er seinen Glastonbury-Auftritt bekannt, "das ist fantastisch", sagte er. Zu dem kurzen Clip schrieb er zudem: "Ich kann es nicht erwarten."