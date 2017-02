Gisele Bündchen: So verliebt herzt sie ihren Tom Brady

Es war der Moment des absoluten Triumphs: Tom Brady (39) konnte gerade als erster Quarterback der Geschichte zum fünften Mal den Super Bowl mit seinen New England Patriots für sich gewinnen, als seine Frau Gisele Bündchen (36) ihn noch am Spielfeldrand in die Arme nahm und ihm zunächst einen dicken Schmatzer aufdrückte. Das brasilianische Supermodel fieberte während des Spiels natürlich im VIP-Raum mit und eilte nach der spannenden Verlängerung sofort zu ihrem Tom.

Die beiden lernten sich 2006 bei einem von Freunden organisierten Blind Date kennen und heirateten drei Jahre später. Mittlerweile sind Brady und Bündchen Eltern von zwei Kindern. Der Football-Superstar hat zudem einen Sohn aus einer früheren Beziehung.