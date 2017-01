Giovanni Zarrella: "Gemeinsames Singen verbindet"

Giovanni Zarrella (38, "Viva La Mamma" ) meldet sich mit einem neuen Musik-Projekt zurück, das es so in Deutschland noch nicht gegeben hat. Der Ex-Bro'Sis-Sänger geht auf eine ganz besondere Tour: Bei "YouSing - Du bist der Chor!" ist das Publikum Teil der Show. Die Zuschauer bilden nämlich Deutschlands größten Chor und singen gemeinsam mit Giovanni Evergreens wie "All You Need Is Love" von den Beatles, Klassiker wie "Billie Jean" von Michael Jackson oder aktuelle Hits wie "Human" von Rag'N'Bone Man. Begleitet werden sie dabei von Chorleiter Michael Betzner-Brandt und einer Live-Band.

"Es ist das Projekt, das unser Publikum auf die Bühne bringt. Das den Zuhörer zum Star macht. Hier zählt jede Stimme", ist Giovanni Zarrella im Interview mit spot on news voller Vorfreude. "So etwas gab es noch nie. Es ist einzigartig und neu in Größe und Relevanz. Das wird der Hammer." Eine Gesangsstimme brauchen die Teilnehmer übrigens nicht. Wichtig sei es nur, Spaß am Singen und am Gemeinschaftsgefühl zu haben. Auch Textsicherheit ist nicht gefragt. Das Publikum kann die Lyrics direkt an einer großen LED-Wand ablesen.

Die Tour-Termine

Für Giovanni ist eines klar, "gemeinsames Singen macht glücklich, tut gut und verbindet". Der Auftakt von "YouSing" findet am heutigen Donnerstag in Hamburg statt. Im Februar folgen dann noch Düsseldorf (04.02.), Nürnberg (05.02.), Stuttgart (06.02.) und Frankfurt (08.02.). Außerdem singt Giovanni mit seinem Publikum im Mai in Leipzig, Berlin und Bremen.

Mit seiner eigenen Band Vintage Vegas geht Giovanni übrigens im März auf Tour, wie er spot on news verrät. "Das wird das nächste große Ding nach 'YouSing'." Vielleicht kann er dort ja auch sein Publikum begeistern, als Chor mit einzustimmen.