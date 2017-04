Gina-Lisa Lohfink und Florian Wess gehen getrennte Wege

Gina-Lisa Lohfink (30) und Florian Wess (36, "We Love the 90's" ) gehen in Zukunft beruflich getrennte Wege, wie die Agentur der beiden Künstler jetzt bekannt gab. Privat steht es um die beiden aber offenbar weiter gut: "Freundschaftlich verstehen sich die beiden ehemaligen Dschungelcamp-Kandidaten nach wie vor", heißt es weiter.

Das Projekt "Barbie & Ken" bleibe bestehen, allerdings ohne Gina-Lisa Lohfink. Florian Wess soll bereits eine neue Duettpartnerin gefunden haben. Wer bald gemeinsam mit ihm auf der Bühne stehen wird, wurde allerdings noch nicht verraten. Gina-Lisa Lohfink will sich nun vermehrt ihren Solo-Projekten widmen, Fashion- und Lifestyle Shootings sowie ein Laufsteg-Comeback seien geplant, so das Management der 30-Jährigen.