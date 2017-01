Gil Ofarim ist zum zweiten Mal Papa geworden

Herzlichen Glückwunsch! Der Sänger Gil Ofarim (34, "Still Here" ) ist am Montag zum zweiten Mal Papa geworden. Wie er selbst via Facebook bestätigte, kam seine Tochter Anouk Marie Ofarim am 30. Januar um 14.22 Uhr auf die Welt. Zur Geburt hatte seine Tochter eine Größe von 54 Zentimeter und ein Gewicht von 3580 Gramm.



Mit diesem Schnappschuss bestätigten Gil Ofarim die Geburt seiner Tochter

Foto:Facebook.com/gilofarim

Im Dezember 2014 heiratete Ofarim seine langjährige Freundin Verena Bock. Im März 2015 erblickte ihr erster gemeinsamer Sohn Leo das Licht der Welt. Im August 2016 verkündete der Münchner dann die erneute Schwangerschaft mit einem Bild seiner sich übergebenden Frau auf Facebook. Was lustig gemeint war, zog damals einige Kritik nach sich.