Gibt es bald neue Musik von Selena Gomez?

Offensichtlich hat Selena Gomez (24, "Slow Down" ) gerade Blut geleckt, neue Lieder zu produzieren. Erst vor kurzem veröffentlichte sie den Song "It Ain't Me" , aber zum Entzücken ihrer Fans scheint es jetzt so, als würde sie schon wieder neue Musik aufnehmen. Denn die Sängerin postete auf Instagram drei Bilder, die sie in einem Tonstudio zeigen, und schürte damit bei ihren 113 Millionen Followern die Vorfreude.

Ob die Amerikanerin nun tatsächlich an neuer Musik arbeitet, ist noch ein Geheimnis, denn Gomez bestätigte unter den Bildern nichts dergleichen. Eine Sache lässt aber hoffen: Auf einem der Schnappschüsse sind laut "Daily Mail" auch die Songwriter Julia Michaels und Justin Tranter zu sehen - und die beiden schrieben schon den ein oder anderen Hit für Gomez. Die Chancen auf ein neues Lied stehen also gut...