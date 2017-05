Gewinner des Tages

Damit dürften The Chainsmokers ("Something Just Like This" ) einigen Schülern einen unvergesslichen Abend beschert haben: Das US-amerikanische Future-Bass-Duo, bestehend aus den DJs Andrew Taggart (27) und Alex Pall (31), gab auf dem Abschlussball einer Highschool nähe Chicago ein Überraschungskonzert. Die zwei DJs posteten ein Foto von sich im vollen Konzertsaal auf Twitter.

"Haben gerade diesen Prom gecrashed", schrieben sie zu dem Schnappschuss. "Die Highschool befindet sich gegenüber unserer Konzert-Arena - also haben wir uns gedacht: Warum nicht?" Die beiden traten am selben Abend noch in der "Allstate Arena" auf und nutzten den Highschool-Auftritt damit nicht nur als Warm-up. Taggart und Pall wollten den Schülern auch eine Freude bereiten. Die Rechnung ging auf: Auf Twitter bekamen die Künstler etliche Dankes-Posts für ihren Spontan-Gig.