Gewinner des Tages

Seit etwa fünf Monaten sind Sophie Turner (21, "Game of Thrones" ) und Joe Jonas (27, "Camp Rock ") ein Paar und stehen mittlerweile auch in der Öffentlichkeit zu ihren Gefühlen. Beim gemeinsamen Spaziergang durch Los Angeles trug die "Sansa Stark"-Darstellerin laut "Daily Mail" jetzt sogar eine kleine Kette mit dem Buchstaben "J" - also dem Anfangsbuchstaben ihres Freundes. Was für ein süßer Liebesbeweis!

Bei den MTV Europe Music Awards im vergangenen Jahr wurden die beiden erstmals zusammen gesehen - und scheinen nach wie vor glücklich miteinander zu sein.