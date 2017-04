Gewinner des Tages

Bald ist die Amtszeit des französischen Präsidenten Francois Hollande (62) vorbei. Vorher machte er eine Person aber noch sehr glücklich: Arnold Schwarzenegger (69,"Terminator" ). Denn der Schauspieler ist nun Kommandant der Ehrenlegion. Der Orden wurde ihm im Élyseé-Palast für sein Engagement für den Umweltschutz verliehen.

Stolz postete er von diesem wichtigen Tag auch ein Foto auf Instagram. Damit bedankt er sich nochmal bei dem Franzosen: "Ich bin so dankbar für Ihre fantastischen Bemühungen, COP21 zu einem Erfolg zu machen, und dass Sie dabei helfen, die Welt zu in eine Zukunft mit sauberen Energien zu führen." - COP21 wird die UN-Klimakonferenz in Paris im Dezember 2015 genannt.