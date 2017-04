Gewinner des Tages

Ian Somerhalder (38, "The Vampire Diaries" ) und Nicki Reed (28, "Twilight") lieben sich so sehr, dass sie es am liebsten der ganzen Welt mitteilen wollen. Der Serienstar postete ein süßes Hochzeitsfoto, das bereits zwei Jahre alt ist. Es zeigt die Zwei auf ihrer Hochzeitsfeier, wie sie glücklich strahlend für ein Foto posieren. "An den besten Menschen auf der Welt. Vielen Dank für zwei unglaubliche Jahre, die wir bereits miteinander verheiratet sind", schrieb Ian dazu.

Aber auch auf Reeds Account findet sich eine Liebeserklärung. Die Schauspielerin lud ein Kussbild in Schwarz-Weiß hochund postete dazu: "Jeder Tag wird besser, jeder Moment ruft nach einem weiteren. Mit dir gemeinsam jeden einzelnen Tag des Lebens zu genießen, ist das größte und lohnendste Abenteuer, das ich je hatte." Seit Oktober 2014 sind die beiden zusammen. Kurz nachdem sie im Februar 2015 ihre Verlobung bekannt gaben, heiratete das Paar im April desselben Jahres.