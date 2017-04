Gewinner des Tages

So kennt man Mariah Carey (47, "Without You" ) gar nicht: Die Pop-Diva postete nämlich einen süßen Familienschnappschuss auf Instagram und zeigte sich von ihrer fürsorglichen Seite als Mutter. Auf dem Bild sieht man sie mit Ehemann Nick Cannon (36, "F#ck Nick Cannon") und deren zwei gemeinsamen Zwillingen Moroccan Scott (5) und Monroe (5) gemütlich auf dem Bett liegen. Während Cannon und Monroe bereits friedlich schlafen, liest Carey ihrem Sohn noch eine Gute-Nacht-Geschichte vor.

Gemütlicher könnte die Familie einen Abend wohl nicht verbringen. Erst kürzlich postete Carey übrigens ein weiteres Foto mit ihrem Mann und den beiden Kids beim Ostereier bemalen. Offensichtlich konnten die Vier die Ostertage in vollen Zügen genießen.