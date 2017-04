Gewinner des Tages

Gute Nachrichten für Demi Moore (54, "Forsaken" )! Nach knapp zwei Jahren hat sie endlich ihr Penthouse im Luxus-Apartmenthaus "San Remo" in New York verkauft - und das zu einem unfassbaren Preis. Wie die New York Post berichtet, wechselten die Schlüssel für sagenhafte 45 Millionen US-Dollar (umgerechnet knapp 42 Mio. Euro) den Besitzer.

Das Anwesen, das direkt am berühmten Central Park liegt, hatte Moore im Jahr 1990 zusammen mit ihrem Ex-Mann Bruce Willis (62) gekauft. Es verfügt über 17 Zimmer: Im Erdgeschoss befinden sich unter anderem ein Wohn- und Esszimmer, eine Bibliothek, die Hauptküche und ein Frühstücksraum, während im zweiten Geschoss fünf Schlafzimmer sind. Das dritte Stockwerk verfügt über eine weitere Küche, Gästezimmer und mehrere Bäder. Das "San Remo" beherbergte auch schon andere Hollywood-Berühmtheiten wie Glenn Close (70), Steven Spielberg (70) und Donna Karan (68).