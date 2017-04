Gewinner des Tages

Mit ihrem Buch "Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me" erzählt Lily Collins (28) offen wie nie über ihre Vergangenheit und macht nicht Halt vor schwierigen Themen wie Magersucht und der Stellung der Frau. Und genau damit konnte sie einen ganz besonderen Fan für sich gewinnen: Michelle Obama! Die Ex-First-Lady hatte von Collins ein Buchexemplar geschenkt bekommen und daraufhin begeistert der Schauspielerin einen Fan-Brief zukommen lassen. Diesen präsentierte die 28-Jährige stolz auf ihrem Instagram-Account.

"Ich freue mich schon, das Buch meinen Töchtern zu zeigen", schreibt Obama unter anderem in dem Brief, der passend zum Inhalt des Buchs mit einer "Superwoman"-Briefmarke versehen war. Voller Freude über den Brief kommentiert Collins ein zweites Bild: "Den werde ich definitiv einrahmen!"