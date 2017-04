Gewinner des Tages

Nach einer holprigen Zeit bei Manchester United blüht Bastian Schweinsteiger (32) derzeit bei seinem neuen Klub Chicago Fire richtig auf - sehr zur Freude der Fans! Beim gestrigen Match gegen New England Revolution schob er kurz vor der Pause den Ball gekonnt an Verteidiger Delamea vorbei und netzte ein, wodurch die 1:0 Führung gesichert war. Am Ende gewann Chicago Fire mit 3:0.

Schweinis Einstand hätte nicht besser laufen können: Schon bei seinem Debütspiel am 1. April gegen Montreal Impact erzielte er den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0; die Bilanz von zwei Toren in drei Spielen kann sich sehen lassen. Und auch privat läuft es für den Fußballhelden rund: Am Donnerstag wurde er turtelnd mit Ehefrau Ana Ivanovic (29) bei einem Eishockey-Spiel gesichtet.