Gewinner des Tages

Große Ehre für Alicia Keys (36)! Wie "People" berichtet, wird die Sängerin für ihre Wohltätigkeitsarbeit von der Menschenrechtsorganisation Amnesty International zur "Botschafterin des Gewissens" gekürt. Die 36-Jährige nannte die Auszeichnung in einem Statement "einen der stolzesten Momente meines Lebens".

Die Mutter zweier Söhne gründete bereits die Hilfsorganisation "Keep a Child Alive" für HIV-infizierte Kinder und bezog unter anderem öffentlich Stellung zu Themen wie Waffengewalt, die Flüchtlingskrise und soziale Ungerechtigkeit. Die Verleihung des Awards findet am 27. Mai im kanadischen Montreal statt; vor Keys wurden schon Nelson Mandela und Malala Yousafzai zum "Ambassador of Conscience" ernannt.