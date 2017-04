Gewinner des Tages

Model Chrissy Teigen (31) hat einem weiblichen Fan eine großzügige Spende zukommen lassen. Die Ehefrau von Sänger John Legend (38, "All of Me" ) folgt Mercedes Edney auf Twitter. Dort postete die selbstständige Kosmetikerin vor einigen Wochen einen Hilferuf zu einer Crowdfunding-Seite, um die weitere Ausbildung an einer Kosmetikschule finanzieren zu können. Allerdings waren nur einige hundert Dollar zusammen gekommen - da sprang Chrissy Teigen ein und überwies die fehlenden 5.606 US-Dollar (rund 5.290 Euro).

"Ich danke dir soooooooooo sehr!! Chrissy Teigen, ich weiß nicht einmal, wie ich dir jetzt noch danken soll", twitterte Mercedes Edney ganz aus dem Häuschen. Das Model antwortete prompt: "Ich bin ganz begeistert, dass du nun deine Leidenschaft ausleben kannst." Dahinter setzte sie drei Herzchen-Smileys. Eine wahrlich wundervolle Geste!