Gewinner des Tages

Auf der Leinwand hat Adam DeVine (33, "Mike & Dave Need Wedding-Dates" ) schon öfter gezeigt, dass er sein Publikum zum Lachen bringen kann. Jetzt darf er sich auch vor Live-Publikum beweisen. Wie er via Twitter veröffentlichte, wird der Schauspieler die diesjährigen "MTV Movie & TV Awards" moderieren. Die Botschaft gab er auf eine besonders lustige Weise bekannt: In einem kurzen Clip fährt Devine in einem Popcorn-Truck durch die Straßen, um per Lautsprecher im Popcorn-Regen den jubelnden Fans zu verkünden, dass er die Moderation der Show übernehmen wird.

Adam DeVine wird mit seiner Rolle als Show-Host eine ganz besondere Ehre zu Teil, denn zum ersten Mal nach 25 Jahren verleiht MTV nicht nur Awards an bedeutende Filme, sondern bezieht auch den TV-Bereich mit ein. Die Preisverleihung findet am 7. Mai in Los Angeles statt.