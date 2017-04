Gewinner des Tages

Bodyshaming hat bei Paris Jackson (19) keine Chance. Während sich andere Stars fiese Hater-Kommentare zu sehr zu Herzen nehmen oder aggressiv reagieren, weiß die Tochter des King of Pop selbstbewusst zu kontern. Via Twitter äußerte sich ein Follower abfällig über die Figur der 19-Jährigen, sie habe etwas an Gewicht zugenommen. Statt sich zu rechtfertigen, twitterte sie nur cool zurück: "Scheiß drauf, ja, habe ich!"

Damit wird sie ihrem Hater wohl die Sprache verschlagen haben. Ihre Fans sind begeistert von der lässigen Reaktion und kommentieren beispielsweise: "Sei stolz auf deinen Körper! Du siehst super aus!" Noch am gleichen Tag hatte Jackson auf dem roten Teppich der GLAAD Media Awards in einem sexy Kleid mit viel transparentem Stoff bewiesen, dass sich ihre Figur durchaus sehen lassen kann.