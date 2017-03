Gewinner des Tages

Mit einer kleinen Geste hat Demi Lovato (24, "Let It Go" ) einige Kinder ganz besonders glücklich gemacht. Im Rahmen der "Make March Matter"-Kampagne des Kinderkrankenhauses in Los Angeles stattete die Sängerin den jungen Patienten einen Überraschungs-Besuch ab, berichtet unter anderem "People". Und sie brachte gleich noch einen Stargast mit - passend zum neuen Kinofilm "Die Schlümpfe 3 - Das verlorene Dorf", in dem Lovato der Schlumpfine ihre Stimme leiht, begleitete eine lebensgroße Schlumpfine die Sängerin. Worüber werden sich die Kinder wohl mehr gefreut haben?

Nicht nur Demi Lovato hatte im Laufe des Monats die Kinder überrascht. Immer wieder hatte das Krankenhaus Fotos auf Instagram und Facebook geteilt, auf denen Hollywoodstars wie Kim Kardashian, Jack Black und Josh Gad mit kleinen Patienten zu sehen sind. Als Weihnachts-Überraschung waren im Dezember bereits Katy Perry, Selena Gomez und Orlando Bloom zu Besuch gewesen.