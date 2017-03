Gewinner des Tages

Rapper Kanye West (39, "The Life of Pablo" ) kann sich wirklich nicht beklagen. Denn seine Frau Kim Kardashian West (36, "Keeping Up with the Kardashians" ) kümmert sich offenbar rührend um ihn. Das verriet die 36-Jährige jetzt selbst auf ihrer Webseite "KimKardashianWest.com".

Der Reality-Star postete mehrere Backstage-Aufnahmen von einem Konzert ihres Mannes und schrieb dazu: "Nach der Show begrüße ich Kanye immer mit einem schwarzen Handtuch von Versace und einem Glas Wasser in einem Versace Glas." Zudem stehe immer eine Slush Eis Maschine für Freunde und Familie bereit. Klingt nach einer perfekten Ehefrau...