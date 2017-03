Gewinner des Tages

DJ Khaled (41, "Shining" ), mit richtigem Namen Mohamed Khaled, wird im dritten Teil der US-amerikanischen Filmkomödie "Pitch Perfect" zu sehen sein. Der DJ postete eine Reihe von Fotos auf seinem Instagram-Account, die ihn am Set des Filmes und mit Produzentin Elizabeth Banks (43, "Power Rangers") zeigen. "Die Aufnahmen am Set anschauen", schrieb er unter ein Bild. "Seid bereit... Ich werde nie aufhören!"

Khaled fügte die Hashtags "Pitch Perfect 3" und "Dankbar" hinzu. In dem Streifen werden außerdem erneut Anna Kendrick (31, "Up in the Air") und Rebel Wilson (37, "Brautalarm") zu sehen sein. Neben den alten Gesichtern wird diesmal übrigens auch Ruby Rose (31, "Orange Is The New Black") mit von der Partie sein. Der Film soll voraussichtlich am 21. Dezember 2017 in die deutschen Kinos kommen.