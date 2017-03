Gewinner des Tages

In der Musikbranche hat Gary Barlow (46, "Back for Good" ) quasi alles erreicht: Er ist Teil von Take That, erfolgreicher Songwriter und führte als Jurymitglied bei "The X-Factor" Newcomer zum Erfolg. Jetzt hat es den Briten offenbar in die Filmlandschaft verschlagen - und zwar mitten in den neuen "Star Wars"-Film. Wie die britische "Daily Mail" berichtet, verriet der Sänger in der TV-Show "Lorraine": "Ich bin kein Sturmtruppler, aber ich bin im Film."

Welche Rolle er übernimmt, behielt Barlow also für sich. Seine Fans dürfte die Ankündigung gefreut haben - ob die Macher des Films genauso begeistert sind, ist fraglich: "Die 'Star Wars'-Leute sind immer so streng damit, welche Informationen an die Öffentlichkeit gelangen. Vielleicht habe ich mich gerade damit ins Aus katapultiert", spekulierte Barlow gleich darauf... Der achte Teil der Kult-Filmreihe, "Die letzten Jedi", läuft ab 14. Dezember in den Kinos.