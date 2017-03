Gewinner des Tages

"Orange Is the New Black"-Serienstar Samira Wiley (29, "Nerve" ) und Lauren Morelli (34), die Drehbuchautorin der Serie, haben sich am Samstagnachmittag das Jawort gegeben. Das berichtet das "People-Magazine". Außerdem postete Morelli ein Hochzeitsbild auf ihrem Instagram-Account. Darauf zu sehen sind ihre Partnerin Wiley in einem prächtigen weißen Hochzeitskleid und sie selbst - in einem schicken Einteiler mit Umhang. Während sich die beiden bei sonnigstem Wetter verliebt anlächeln, sieht man im Hintergrund Blumen und Palmen.

Während der Zeremonie sollen Songs wie "This Is How We Do It" von Montell Jordan (48) oder Justin Biebers (23) "Baby" gespielt worden sein. Ob die Idee wohl von Morelli kam? Wiley hatte ihrer Frau zumindest die meiste Hochzeitsplanung überlassen. Dem "People Magazine" erzählte sie zuvor: "Ich wollte mich einfach zurückhalten und meinte immer zu Lauren: Ja, das überlasse ich dir. Ja, ja, ja." Dass die Trauung in Palm Springs abgehalten wurde, ist übrigens kein Zufall: Dort hatte Morelli ihrer Angebeteten im Oktober letzten Jahres einen Antrag gemacht.