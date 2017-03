Gewinner des Tages

Nach 60 Jahren in Film und Fernsehen wird Senta Berger (75, "Kir Royal" ) in diesem Jahr mit dem Ehren-"Jupiter" ausgezeichnet. Die Ehrung wird jährlich von "Cinema" und "TV Spielfilm" an eine herausragende Persönlichkeit aus der Filmbranche verliehen. Damit tritt die Schauspielerin in die Fußstapfen von Größen wie Mario Adorf, Thomas Gottschalk oder Otto Waalkes. Die Preisverleihung findet am 29. März in Berlin statt.

Für die Jury ist die zukünftige Preisträgerin "eine der ganz Großen: Senta Berger ist über Jahrzehnte künstlerisch über jeden Zweifel erhaben und kommerziell erfolgreich, sie ist glaubwürdig und glamourös, bodenständig und betörend. Mit ihrem vielfältigen Schaffen hat Senta Berger im deutschen Fernsehen immer wieder wichtige Impulse gesetzt", erklärt Lutz Carstens, Chefredakteur der "TV Spielfilm". Und die Schauspielerin dürfte sich gleich doppelt freuen: "Willkommen bei den Hartmanns" wird in diesem Jahr als bester Film national ausgezeichnet - darin spielte Berger eine Hauptrolle.