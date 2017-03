Gewinner des Tages

Ihr großer Traum wird wahr! Am 26. März moderiert Laura Wontorra (28) erstmals ein Länderspiel der Nationalmannschaft. Die Deutsche Elf trifft am Sonntag in der Qualifikation für die WM 2018 auf Aserbaidschan, was live bei RTL zu sehen sein wird. Die 28-Jährige ersetzt dabei Florian König, der am 26. März beim Formel-1-Auftakt als RTL-Moderator an der Strecke in Melbourne gesetzt ist.

Wontorra, die im Sommer ganz zur Mediengruppe RTL wechseln und ab dem 30. Juli mit Thomas Wagner bei RTL Nitro die zweistündige Bundesliga-Zusammenfassung moderieren wird, kann ihr Glück noch gar nicht fassen. "Seitdem der Wunsch geboren war, diesen Job auszuüben, war es ein beruflicher Traum, ein Länderspiel der Nationalmannschaft zu moderieren. Dass ich bereits mit 28 die Möglichkeit bekomme, bedeutet mir sehr viel." Doch damit nicht genug: Sie wird nicht nur das Spiel neben Experte Jens Lehmann begleiten, sondern auch Joachim Löw interviewen. Mit dem Bundestrainer zu sprechen, sei für sie "ein echter Highflyer."