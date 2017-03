Gewinner des Tages

Nathalie Volk (20) hat ihren Traummann gefunden: den 39 Jahre älteren Frank Otto. Laut der "Bild am Sonntag" soll sie während der Fernsehshow "Goodbye Deutschland", bei der die beiden kommenden Montag zu sehen sein werden, nur über ihn geschwärmt haben: "An einem Tag hat mir Frank mal Ohrringe für 85.000 Euro geschenkt, einfach so."

Aber die Gefühle beruhen anscheinend auf Gegenseitigkeit. So soll Frank Otto die "GNTM"-Viertplatzierte aus dem Jahr 2013 als "die Liebe seines Lebens" bezeichnet haben! Und eines steht deswegen aus all diesen Gründen schon jetzt fest: Irgendwann will Nathalie Volk ihren Frank mal heiraten...