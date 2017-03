Gewinner des Tages

Der hübsche Bruder von Taylor Swift, Austin Swift (24), hat eine Serienrolle bei keinem geringeren als Miley Cyrus' (24, "Bangerz") Vater, Billy Ray Cyrus (53, "Ready, Set, Don't Go" ), abstauben können. Das berichtet die Website "XPosé". In der US-Comedy-Serie "Still the King" ist Billy Ray Produzent und spielt gleichzeitig die Hauptrolle Vernon Brownmule, ein Ex-Sträfling und Elvis-Presley-Imitator. Swift wird die Rolle des eines Musik-Managers übernehmen.

Die Serie läuft seit Juni letzten Jahres auf dem US-TV-Sender Country Music Television. Diesen Sommer sollen dann die neuen Folgen anlaufen. Swift konnte übrigens bereits in Ben Afflecks Drama "Live By Night" (2016) mitspielen. Außerdem wird er dieses Jahr in dem Mystery-Streifen "Cover Versions" - unter anderem mit Katie Cassidy (30) - zu sehen sein.