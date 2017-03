Gewinner des Tages

Hat er neue Hoffnung gefasst? Lange Zeit stand es kritisch um Rob Kardashian (29): Der Reality-Star hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit Gewichtsproblemen und Depressionen zu kämpfen - und zog sich deshalb weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Doch dank seiner kleinen Tochter Dream scheint es mit dem Bruder von Kim Kardashian endlich wieder bergauf zu gehen.

Der stolze Papa postete am Montag eine Reihe süßer Vater-Tochter-Selfies. "Sabber nur mein Baby, lol", kommentierte er einen der niedlichen Schnappschüsse und fügte hinzu: "Schaut, wie lang ihre Wimpern sind! Ich werde nie 'Nein' sagen können zu diesem Mädchen". Außerdem teilte der 29-Jährige noch ein Video, auf dem Töchterchen Dream einen Kuss von ihrem Cousin Reign (Kourtney Kardashians jüngster Sohn) aufgedrückt bekommt. "Kinder sind die Besten", so Robs Fazit. Am Freitag wird sein kleiner Wonneproppen vier Monate alt.