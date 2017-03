Gewinner des Tages

Justin Bieber (23, "Love Yourself" ) ist bei den diesjährigen "Radio Disney Music Awards" in Los Angeles am 29. April insgesamt sechs Mal nominiert. Das berichtete "Billboard" online. Damit führt er vor Ex-Freundin Selena Gomez (24, "Slow Down") und Meghan Trainor (23, "All About That Bass") in der Nominierungsliste. Die zwei Sängerinnen sind jeweils fünf Mal nominiert. Bieber tritt in den Kategorien Best Male Artist, Fiercest Fans, Best Crush Song, Best Dance Track, Best Breakup Song und Favorite Tour an.

In der Kategorie Bester Sänger muss er sich gegen Bruno Mars, Niall Horan, Nick Jonas, und Shawn Mendes behaupten. Als Beste Sängerin wiederum stehen Gomez und Trainor in Konkurrenz zu Ariana Grande, Katy Perry und Lady Gaga. Weitere Künstler mit Mehrfach-Nominierungen sind DNCE ("Cake By the Ocean") oder Kelsea Ballerini ("Yeah Boy"). Letztes Jahr gewann übrigens Ed Sheeran den Titel als Bester Sänger. Bieber war auch schon 2015 dafür nominiert.