Gewinner des Tages

Sienna Miller (35, "Im Rausch der Sterne" ) versteht sich mit ihrem Ex-Verlobten, dem Schauspieler Tom Sturridge (31, "Am grünen Rand der Welt") immer noch prächtig. "Wir lieben uns immer noch", so Miller. "Wir leben nicht zusammen, wie vor kurzem in den Medien berichtet wurde, aber wir verbringen sehr viel Zeit miteinander." So besucht entweder Sienna Tom daheim oder umgekehrt, weil die Zwei sich einfach noch gerne so oft es geht sehen möchten.

Auch wegen ihrer gemeinsamen Tochter Marlowe (4) wollen Sienna und Tom noch viel miteinander unternehmen. "Es ist toll für unsere Tochter, dass sie zwei Eltern hat, die einander lieben und enge Freunde sind", so Sienna. Die beiden waren von 2011 bis 2015 verlobt. Zuvor war Sienna Miller mit Schauspieler Jude Law (44, "Alfie") bis Februar 2011 zusammen.