Gewinner des Tages

Mahershala Ali (43, "Der seltsame Fall des Benjamin Button" ) konnte in der Nacht nach der Verleihung der Oscars gut schlafen - und das obwohl er eine neugeborene Tochter hat, die erst vier Tage auf der Welt ist. In der US-Talkshow "Jimmy Kimmel Live" erzählte der Oscar-Gewinner: "Sie wusste, dass ihr Daddy müde war, also ließ sie mich schlafen. Sie hat ganze vier Stunden durchgeschlafen. Dann ist sie aufgewacht, wurde gefüttert und hat gleich wieder weitergeschlafen", so Ali in der Sendung.

Bari, so der Name der Tochter von Mahershala Ali und seiner Frau Amatus Sami-Karim, habe den Award aber noch nicht persönlich gesehen. "Sie hat ihn im Fernsehen gesehen - meine Mutter, meine Frau und einige Familienmitglieder haben die Show gemeinsam zu Hause angeschaut", so Ali weiter. Der 43-Jährige hat am Sonntagabend für seine Nebenrolle in dem Film "Moonlight" als erster muslimischer Schauspieler einen Oscar abstauben können.