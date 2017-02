Gewinner des Tages

Derzeit tourt Sänger The Weeknd (27) durch Europa. Bei seiner Show am Freitagabend in Amsterdam bekam der "Starboy" -Sänger aber überraschend Besuch, und zwar von seiner neuen Freundin Selena Gomez (24). Wie "US Weekly" berichtet, jettete die 24-Jährige kurzerhand in die niederländische Hauptstadt, um sich mit ihrem Beau zu treffen. Insidern zufolge wolle sie auch in Zukunft bei einigen Shows dabei sein.

"Sie plant hier und da bei seiner Tour aufzutauchen", ist sich ein Vertrauter der Sängerin sicher. Sie habe derzeit "jede Menge zu tun" und könne ihre Projekte nicht einfach absagen, aber an freien Tagen möchte sie sich die Zeit nehmen. Gomez verbringt momentan viel Zeit im Studio, um neue Songs aufzunehmen, und produziert nebenbei noch die Netflix-Serie "Thirteen Reasons Why". Da kann sich The Weeknd ja ziemlich glücklich schätzen, dass ihm seine Angebetete trotz vollem Terminkalender hinterherreist.