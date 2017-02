Gewinner des Tages

Selena Gomez (24, "Revival" ) steht ihre Frau. Denn obwohl sie mit The Weeknd (27) nun schon den nächsten Superstar datet, will sie sich nicht nur als "die Freundin von" abstempeln lassen. Damit hat sie in ihrer früheren Beziehung mit Teenie-Schwarm Justin Bieber (22, "Purpose" ) wohl schon genug Erfahrung machen müssen. Ein Insider sagte dem Promiportal "TMZ" jetzt, dass Selena Gomez die Nase voll davon habe, nur über ihre Beziehungen definiert zu werden. Sie sei sehr stolz auf das, was sie selbst erreicht habe.

Und das kann sie auch wahrlich sein. Mit gerade einmal 24 Jahren zählt sie zu den erfolgreichsten Sängerinnen überhaupt, ist das Gesicht der Modemarke Coach, hat eine riesige Fanbase und ist die Person mit den meisten Followern auf Instagram. Genau genommen könnten ihre Freunde also auch durch sie definiert werden, statt andersherum.