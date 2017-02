Gewinner des Tages

Blake Lively (29, "Gossip Girl" ) ist mit sich und ihrem Körper auch nach der Geburt ihrer zweiten Tochter vollkommen zufrieden und will dieses Gefühl mit anderen Frauen teilen. In einem Interview mit der US-amerikanischen "Vogue" erklärte sie, dass sie in den vergangenen Monaten gelernt habe, ihren Körper immer wieder aufs Neue zu lieben. "Es ist eine Herausforderung und etwas, dass ich mir immer wieder vor Augen führen muss, wenn mir einmal ein Outfit nicht so passt wie es sollte - oder überhaupt nicht passt!"

Man sollte sich selbst nicht unter Druck setzen, findet die Schauspielerin. Sondern viel mehr sagen: "Ich arbeite, ich bin eine engagierte Mutter. Ich bin eine gute Freundin. Ich bin eine tolle Ehefrau." Die Blondine brachte im September vergangenen Jahres ihre Tochter Ines zur Welt. Für sie und ihren Mann Ryan Reynolds (40, "Deadpool") ist es bereits die zweite Tochter. Ihr erstes Kind heißt James und ist zwei Jahre alt.