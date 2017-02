Gewinner des Tages

Shailene Woodley (25, "Die Bestimmung - Allegiant" ) weiß genau, wie sie ihren Fans eine Freude machen kann. Die Schauspielerin war am Montag in der US-Talkshow "The Late Show With Stephen Colbert" zu Gast, um für ihr neuestes Projekt "HBO's Big Little Lies" zu werben. Ihre Fans warteten derweil geduldig vor den Studios.

Anstatt wie viele andere ihrer Kollegen durch den Hintereingang unbeobachtet zu verschwinden, nahm sich Woodley nicht nur ausgiebig viel Zeit für ihre Fans. Sie verteilte auch gleich mehrere Kisten voller Donuts und anderem Gebäck, wie unter anderem die "Daily Mail" berichtet. Da hat sich das Warten doch gelohnt!