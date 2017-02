Gewinner des Tages

Sind die Zeiten der spindeldürren Bikinimodels bald vorbei? Ashley Graham (28) hat erneut ein Zeichen gesetzt. Das Plus-Size-Model ist das Werbegesicht und Mitgestalterin der neuen Bademodenkollektion der Zeitschrift "Sports Ilustrated". Wie "teen Vogue" berichtet, stand für die Reihe "Swimsuits for All" (Bademode für alle) aber nicht nur Graham vor der Kamera, sondern gleich mehrere Frauen, die stolz ihre Körper präsentierten - wenngleich sie nicht Kleidergröße 34 trugen.

Das Besondere: Die Frauen um das Plus-Size-Model waren keineswegs professionelle Shootingstars, sondern Frauen aus der Region in Puerto Rico, Frauen aller Altersklassen und Kleidergrößen. So wurde dem Werbeslogan "Jeder Körper, jedes Alter, jede Schönheit" alle Ehre gemacht. Auch Graham war rundum glücklich mit dem Shooting: "Ich war so aufgeregt, mit lokalen Frauen zu shooten, mit Nicht-Models, die alle unterschiedliche Figuren repräsentieren und die beweisen, dass jeder umwerfend in meiner Bademode aussehen kann."