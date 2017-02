Gewinner des Tages

Justin Bieber (22, "Sorry" ) kann auf seinem Bankkonto ein dickes Plus verbuchen: Der Teenieschwarm bekam für einen T-Mobile-Spot, der während des Super Bowls ausgestrahlt wurde, satte 2 Millionen US-Dollar (knapp 1,8 Millionen Euro) überwiesen, wie Page Six berichtet. In dem einminütigen Clip stellt Biebs die Historie des Touchdown-Tanzes nach, der für Football-Spieler als Pflichtprogramm gilt.

Das Brisante: Auch Rob Gronkowski, Spieler bei den New England Patriots, hatte in der T-Mobile-Werbung einen Auftritt. Seine Performance als tanzender Höhlenmensch war dem Mobilfunkanbieter aber nicht annähernd so viel wert, wie der Auftritt des "Sorry"-Sängers. Gronkowski bekam nämlich "nur" 250.000 US-Dollar.