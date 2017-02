Gewinner des Tages

Die DJs Alex Pall (31) und Andrew Taggart (27) von der Band The Chainsmokers ("Until You Were Gone" ) haben einem Fan eine ganz besondere Freude bereitet. Weil sie das YouTube-Cover von Tony Ann so toll fanden, hat das DJ-Duo kurzerhand beschlossen, ihren Fan mit auf Tour zu nehmen. Der kanadische College-Student hatte zuvor Lieder von seinen Idolen am Klavier gecovert.

Auf Instagram posteten Pall und Taggart: "Wie talentiert ist bitte dieser Junge Tony Ann? Was für ein tolles Cover von unserem Song 'Paris'." Schon im Frühling darf der talentierte Musiker die Jungs auf ihrer "Memories: Do Not Open Tour" begleiten. "Das beweist doch wieder einmal, dass man nie weiß, was so auf einen zukommt!", heißt es in dem Post weiter.