Gewinner des Tages

Katherine Heigl (38, "Beim ersten Mal" ) zeigt sich als stolze Mutter und glückliche Ehefrau. Auf ihrem Instagram-Account postete sie nämlich ein Foto von ihrem Mann, Sänger Joshua Kelley (37, "It's Your Move"), und ihrem ersten gemeinsamen Sohn Joshua. "Josh Kelley beendet seinen Geburtstag mit verschlafenem Kuscheln von seinem Namensvetter", schrieb die Blondine darunter. "Ich könnte für diesen außergewöhnlichen Mann und für diesen außergewöhnlichen Tag, an dem er geboren wurde, nicht glücklicher sein."

Josh Kelley dürfte sich über die lobenden Worte seiner Frau sehr gefreut haben: "Happy Birthday an den sexiesten, witzigsten, klügsten, talentiertesten und bezauberndsten Mann, den ich je getroffen habe. Oh und als Dad macht er sich auch sehr gut." Kelley und Heigl heirateten 2007 und haben insgesamt drei Kinder. Naleigh (8) und Adaleide (4), die sie adoptiert hatten und ihr nun gemeinsamer Sohn, der am 20. Dezember 2016 zur Welt kam.