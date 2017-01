Gewinner des Tages

Seit ihrer Rolle als Elf (Eleven) in "Stranger Things" gehört Millie Bobby Brown (12) zu den Newcomer-Stars in Hollywood. Jetzt steht schon der nächste Filmerfolg vor der Tür und der soll, im wahrsten Sinne des Wortes - ganz großes Kino werden. Wie "Variety" berichtet, wurde die Schauspielerin als Darstellerin für das Sequel "Godzilla 2: King Of Monsters" bestätigt. Der Film ist für 2019 geplant.

Wie es aussieht, hat Brown aber nicht nur in Hollywood Fuß gefasst, auch als Model könnte ihr eine Karriere bevorstehen. In der letzten Woche wurde bekannt, dass sie für die "By Appointment"-Kollektion für Calvin Klein vor der Kamera steht. Mit gerade einmal zwölf Jahren ist das schon ein voller Lebenslauf...