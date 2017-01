Gewinner des Tages

Maisie Williams (19) wurde durch ihre Rolle in "Game of Thrones" auf einen Schlag berühmt. Und sie ist unglaublich froh, während dieser Zeit ihre Freundin und Kollegin Sophie Turner (20) an ihrer Seite gehabt zu haben. Während eines Interviews für die Show "This Morning" verriet sie: "Es ist wundervoll, jemanden zu kennen, der das Gleiche durchmacht wie ich."

Durch die gemeinsamen Erfahrungen sind die beiden zusammen gewachsen und fühlen sich "wie Schwestern". Vor allem auf roten Teppichen ist Williams froh, Turners Unterstützung zu haben. "Es ist manchmal angsteinflößend und dann ist es toll, dass ich dort nicht alleine bin." Schön zu hören, dass die "Arya"-Darstellerin in der 20-jährigen Britin so eine tolle Freundin gefunden hat!