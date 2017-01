Gewinner des Tages

Mädels, aufgepasst! Channing Tatum (36, "Magic Mike" ) sieht nicht nur gut aus und ist ein toller Tänzer und Schauspieler, sondern vielleicht auch bald ein Virtuose am Klavier. Wie er in seinem neuesten Instagramvideo zeigt, hat er seinen Vorsatz, neue Dinge im neuen Jahr auszuprobieren, Taten folgen lassen. "Mir Klavierspielen selbst beizubringen, ist knallhart. Ich muss bald ein paar professionelle Unterrichtsstunden nehmen", kommentiert der Schauspieler das Video, in dem er langsam Beethovens Klassiker "Für Elise" klimpert.

Um sich das Tastenlernen zu vereinfachen, hat er die Tasten mit ein paar helfenden Noten-Aufklebern versehen. Hoffentlich hält er seine Fans mit seinen musikalischen Fortschritten via Instagram weiterhin auf dem Laufenden, denn das meiste werden wohl seine Frau Jenna Dewan (36) und Tochter Everly (3) zu hören bekommen.