Gewinner des Tages

Wird Malia Obama (18) schon bald Hollywood-Streifen produzieren? Wie "Page Six", das Promi-Portal der "New York Post", berichtet, hat die Tochter des scheidenden US-Präsidenten Barack Obama eine Zusage für ein Praktikum beim erfolgreichen Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein (64) erhalten. Malia Obama hat bereits erste Erfahrungen in der Branche sammeln können, bei Lena Dunhams Serie "Girls" sowie bei Halle Berrys CBS-Show "Extant". Die Weinstein Company ist jedoch ein ganz anderes Kaliber.

Weinstein spielt in der Oberliga Hollywoods. Er hat Filme wie "Pulp Fiction" , "Der englische Patient", "Good Will Hunting" , "Shakespeare in Love", "The King's Speech - Die Rede des Königs", "Silver Linings" und "Django Unchained" produziert. In seinen Filmen steckt reichlich Star-Power. Wann Malia Obama das Praktikum antreten wird, ist noch nicht bekannt. Im letzten Jahr hatte das Weiße Haus verkündet, dass die 18-Jährige erst nach einem Jahr Auszeit ihr Studium an der Harvard Universität beginnen werde.